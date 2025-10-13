Desarticulada banda de ladrones en Ciudad Deportiva

MONCLOVA, COAH.- Una banda de ladrones fue desarticulada y una niña de menos de dos años fue asegurada por elementos de la Policía Municipal la tarde de este lunes, tras ser sorprendidos con varios objetos robados y portando armas prohibidas en la colonia Ciudad Deportiva.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:10 horas, cuando los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia en la calle Nezahualcóyotl, entre Tizoc y Tezozómoc. Al notar a cinco personas que caminaban de forma sospechosa, los agentes se acercaron para realizarles una revisión.

Entre ellos se encontraba, Yatziri Sánchez, quien traía consigo a una bebé de un año y 10 meses de nombre Alexa ´N´ mientras se drogaba, por lo que procedieron a asegurarla junto a la banda de ladrones. La niña fue puesta a disposición de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (PRONNIF).

Los detenidos, al ser cuestionados sobre la procedencia de los objetos que portaban, comenzaron a dar respuestas contradictorias. Entre ellos, se encontraba una pantalla de 32 pulgadas, un horno de microondas y un taladro, artículos que coincidían con algunos reportados como robados en la zona.

Durante la inspección, los oficiales encontraron que cada uno de los sujetos portaba un arma blanca, por lo que se procedió a su detención por la comisión del delito de portación de arma prohibida. Los objetos asegurados, junto con los cuchillos y navajas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado.

Los detenidos fueron identificados como Iván de Jesús Silva Garza, de 31 años, habitante de la colonia Ciudad Deportiva, Daniel Alejandro Villarreal Ceniceros, de 33 años, vecino de la colonia Loma Linda, además de Juan Carlos López Sánchez, de 30 años, vecino de la colonia Ciudad Deportiva y Héctor Alejandro Silva Garza, de 38 años, residente de la colonia Ciudad Deportiva.

Además de las armas, se aseguraron los siguientes objetos robados: una pantalla de 32 pulgadas, un horno de microondas y un taladro.

El juez calificador dejó a la joven detenida bajo una falta administrativa de inhalar sustancias tóxicas mientras que la niña fue puesta en manos de las autoridades correspondientes al determinarse que se encontraba vulnerable. El cuarteto fue consignado al Ministerio Público junto a los objetos robados para que detectives de la Agencia de Investigación Criminal continúen con las averiguaciones en torno al caso.