Operativo de Seguridad en Colonia Guerrero: Presunto Agresor Logra Escapar

MONCLOVA, COAH. - Un amplio operativo de seguridad se desplegó en la colonia Guerrero luego de que detectives de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con autoridades estatales y municipales, ejecutaran una orden de cateo en el domicilio de Santos ´N´, el tiendero acusado de abuso sexual contra una niña de 10 años. A pesar del cerco policial, el presunto agresor logró evadir la captura.

El despliegue policial ocurrió la noche de ayer en la vivienda y negocio del acusado, ubicada sobre la calle 15 y la avenida Sur de la colonia Guerrero, la misma donde opera la "Miscelánea Rossy".

El operativo tenía como principal objetivo cumplimentar una orden de aprehensión girada por un Juez de Control contra el comerciante.

Oficiales de la AIC, apoyados por elementos de la Policía Municipal y de Acción y Reacción (PAR) así como del Grupo Reacción Centro (GRC), rodearon la zona para asegurar el inmueble e impedir cualquier intento de fuga por parte de Santos 'N'. Además, peritos de la FGE y el Ministerio Público asistieron al cateo, que se realizó bajo un permiso judicial.

No obstante, tras la minuciosa revisión de la propiedad, las autoridades confirmaron que Santos ´N´ no se encontraba en la vivienda, logrando nuevamente evadir a la justicia. La vivienda fue asegurada e incautada en el proceso.

El caso que desató la indignación

El caso se remonta al pasado 11 de agosto del año en curso, cuando una menor de 10 años confesó a su madre, Diana Patricia Cárdenas Flores, el abuso del que fue víctima.

Según la denuncia, la niña acudió por la tarde a la "Miscelánea Rossy" a comprar frituras. Fue en ese momento que el comerciante, identificado desde un inicio como Santos ´N´, cerró la puerta de la tienda, la abrazó por la espalda, le tapó la boca y cometió los tocamientos indebidos.

Alrededor de la medianoche de ese día, Diana solicitó el apoyo policial, pero en esa ocasión el presunto agresor únicamente se asomó desde el interior del negocio, negándose a salir. Ante su escape inminente, la Fiscalía General del Estado integró la carpeta de investigación y, para el 15 de septiembre, logró obtener la orden de aprehensión por el delito de abuso sexual.

A pesar del esfuerzo de las autoridades por hacer efectiva la orden, el presunto depredador sexual sigue prófugo, intensificándose la búsqueda en la región.