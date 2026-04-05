Hombre es agredido por chofer de inDriver en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que debía ser un traslado común terminó convertido en una brutal agresión, luego que un operador de la plataforma inDriver golpeó a su pasajero por una diferencia en el método de pago, dejando al joven lesionado en calles de la colonia Miravalle.

El incidente ocurrió cerca de las 23:40 horas de este viernes, cuando vecinos reportaron al 911 la presencia de un hombre herido sobre la calle Adolfo López Mateos.

Al acudir, elementos de la Policía Municipal encontraron a Damián López con múltiples golpes en el rostro y visiblemente aturdido.

El afectado explicó que había solicitado un viaje desde la colonia 2 de Abril hacia Miravalle 1; sin embargo, al acercarse al destino, le comentó al conductor que pagaría mediante transferencia bancaria porque no traía efectivo.

La reacción del operador, identificado como Vladimir Espinoza, fue totalmente fuera de control: detuvo el automóvil, bajó a Damián a la fuerza y comenzó a golpearlo.

Vecinos que atestiguaron la agresión llamaron inmediatamente a las autoridades, mientras que Vladimir permanecía aún en el lugar junto a su vehículo, un Chevrolet rojo, como si nada hubiera pasado.

Los oficiales aseguraron al chofer y lo trasladaron a la Comandancia Municipal, donde el juez calificador lo consignó ante el Ministerio Público por lesiones dolosas y lo que resulte. El automóvil, utilizado para prestar el servicio, fue remitido a un corralón.

Damián recibió atención médica por las lesiones, mientras que las autoridades investigan el caso para integrar la carpeta correspondiente.