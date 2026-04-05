Motociclista es detenido en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAH.— Un hombre terminó detenido la tarde de este sábado luego de enfrentar a elementos de la Policía Municipal con amenazas y sin un solo documento que comprobara la legal propiedad de la motocicleta que tripulaba en la colonia Borja.

El incidente ocurrió durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Juan Larios, entre las calles Durango y Francisco Luna, donde los oficiales detectaron a un motociclista que, al ver la patrulla, intentó evadirlos con evidente nerviosismo. La actitud levantó sospechas y los policías decidieron marcarle el alto.

Al entrevistarlo, los uniformados solicitaron una inspección preventiva y la documentación del vehículo, una Italika que el individuo conducía como si nada. Lejos de cooperar, el motociclista estalló en insultos y amenazas contra los oficiales, además de reconocer que no traía papeles que acreditaran la propiedad de la unidad.

Debido a su comportamiento agresivo y a la imposibilidad de demostrar que la motocicleta era suya, los elementos municipales procedieron a detenerlo ante la sospecha de que la unidad pudiera tener reporte de robo.

El hombre fue identificado como Ramiro Guadalupe "N", quien fue trasladado a la Comandancia Municipal y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación legal conforme avancen las investigaciones.