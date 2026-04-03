Ladrón escapa tras robar en tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un solitario ladrón provocó la movilización de la Policía Municipal la noche de este jueves, luego de robar mercancía de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Del Río y escapar antes de que los oficiales pudieran interceptarlo.

El atraco ocurrió alrededor de las 20:00 horas en el establecimiento localizado en el cruce de las calles Nísperos y Dátiles. Según las encargadas, un sujeto —conocido en el sector por cometer fechorías similares— entró al local, tomó varios productos, principalmente chocolates, y los guardó dentro de una mochila antes de salir corriendo sin pagar.

Tras percatarse del robo, las empleadas solicitaron apoyo a la Policía Municipal, que arribó rápidamente al sitio. Una de las cajeras explicó que el ladrón había huido aproximadamente 20 minutos antes de la llegada de los oficiales, lo que dificultó su localización.

Los policías realizaron rondines por las calles aledañas, aunque no lograron ubicar al responsable. Ante ello, se recomendó a las afectadas formalizar una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el caso y se actúe en consecuencia.