Cuarteto de hombres es detenido en Frontera por faltas administrativas

FRONTERA, COAH.— La mañana de este viernes, elementos de la Policía Municipal frenaron las andanzas de cuatro sujetos que fueron sorprendidos intoxicándose descaradamente en calles de la colonia Occidental, luego que vecinos reportaran el escándalo que protagonizaban.

El aseguramiento ocurrió alrededor de las 10:30 horas en el cruce de 16 de Septiembre y Privada El Rey, donde los oficiales encontraron a Paul Luna García, de 30 años, alias ´El Lobito´; José Jesús Rodríguez Sánchez, de 35; Jesús Daniel Domínguez García, alias ´El Flaco´, de 35; y Rogelio Ortiz Escobedo, conocido como ´El Roje´, de 44 años.

Además de sorprenderlos drogándose, los oficiales detectaron que portaban una bicicleta y una motocicleta que no contaba con número de serie y de la cual ninguno pudo acreditar la propiedad, lo que encendió las sospechas de que pudiera tratarse de una unidad robada o utilizada en hechos delictivos.

Ante ello, los sujetos fueron trasladados a la Comandancia Municipal, junto con la bicicleta, mientras que la motocicleta fue asegurada por medio de una grúa y enviada a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo en lo que se verifica si está relacionada con algún reporte de robo.

El juez calificador determinó detener al cuarteto por faltas administrativas, mientras avanza la investigación. Vecinos del sector señalaron que ya habían visto al grupo causando disturbios y agradecieron la rápida intervención policial.