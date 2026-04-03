Accidente de motocicleta deja a pareja lesionada en Frontera

FRONTERA, COAH.— Una tarde que parecía rutinaria terminó en emergencia para una joven pareja, luego que ambos resultaran lesionados al derrapar aparatosamente mientras viajaban en una motocicleta por calles de la colonia Occidental.

El percance ocurrió en el cruce de las calles 16 de Septiembre y San Luis, cuando Jesús López conducía la motocicleta acompañado de su esposa, Brenda Requena. Según los primeros reportes de las autoridades, al llegar a la intersección el motociclista perdió el control de la unidad, provocando que los dos salieran despedidos y se estrellaran contra el pavimento.

Vecinos que presenciaron la escena no dudaron en pedir apoyo al ver a la pareja tendida sobre la carpeta asfáltica, con golpes y lesiones visibles producto del fuerte impacto.

Minutos después arribaron paramédicos y elementos de Bomberos Frontera, quienes brindaron atención prehospitalaria a los lesionados. Tras ser estabilizados, los rescatistas determinaron que ambos necesitaban ser trasladados a un hospital para una valoración más completa.

La pareja fue llevada al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo observación médica.

Elementos municipales tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar qué originó la pérdida de control de la motocicleta.