Le arma escándalo a su ex

FRONTERA, COAH.- Lo que comenzó como una discusión terminó con la intervención de la Policía Municipal y el arresto de un hombre señalado por presuntamente agredir a su ex pareja y causar daños en su vivienda, en hechos registrados la tarde de este lunes en la colonia Guadalupe Borja.

La movilización policiaca se generó luego de que una mujer solicitara auxilio a través de los números de emergencia, denunciando que su expareja sentimental se encontraba fuera de control y estaba provocando destrozos en su domicilio, además de presuntamente haberla agredido.

De inmediato, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar señalado, donde localizaron a Iván Alonso Torres Esquivel, quien presuntamente mantenía una actitud agresiva al momento de la intervención policial.

La afectada manifestó a los uniformados que ya no sostenía una relación sentimental con el hombre debido precisamente a los constantes problemas derivados de su comportamiento violento, situación que volvió a repetirse durante la tarde del lunes.

Ante el señalamiento directo de la mujer y tras recabar la información inicial de los hechos, los oficiales procedieron con el aseguramiento del individuo para evitar que la situación escalara y pusiera en mayor riesgo la integridad de la víctima.

Iván Alonso fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición del juez calificador mientras se integraban las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, al formalizarse la denuncia por parte de la afectada, el detenido fue consignado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde enfrentará las investigaciones relacionadas con presuntos actos de violencia contra la mujer y los delitos que pudieran derivarse de los hechos denunciados.

Las autoridades reiteraron el llamado a las víctimas de violencia familiar a denunciar cualquier situación de riesgo para evitar que los casos escalen a consecuencias más graves.