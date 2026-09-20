Discusión entre pareja termina en agresión en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una mujer terminó con golpes en el rostro y su silla quebrada luego de ser agredida presuntamente por su pareja durante una discusión registrada a la medianoche en un domicilio de la calle Álamo.

Claudia N, quien señaló que desde hace aproximadamente tres años mantiene una relación con José Ricardo Llanas Valdés, relató a las autoridades que el hombre llegó aparentemente bajo los efectos del alcohol y comenzó a discutir con ella.

De acuerdo con su versión, los celos y las constantes acusaciones de su pareja han provocado frecuentes conflictos entre ambos.

La mujer explicó que momentos antes una patrulla había acudido al domicilio debido a una primera discusión, pero decidió no proceder en ese momento y los oficiales se retiraron.

Sin embargo, poco después el conflicto volvió a subir de tono. Claudia N manifestó que mientras se encontraba sentada, José Ricardo presuntamente tomó un sartén y la golpeó en dos ocasiones, provocando que la silla en la que estaba terminara quebrada.

Los gritos de la mujer alertaron a vecinos, quienes solicitaron nuevamente la presencia de las autoridades y de los cuerpos de emergencia.

Socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron para valorar a Claudia N, determinando que no era necesario trasladarla a un hospital.

Por su parte, José Ricardo negó haberla agredido de la manera señalada y aseguró que únicamente la había reprendido debido a que supuestamente había dañado unos abanicos. También manifestó haber sido golpeado, por lo que solicitó atención médica, aunque tampoco requirió traslado.

Elementos de la policía municipal finalmente procedieron con la detención del hombre, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento derivado de la denuncia por violencia doméstica.

Claudia manifestó que en esta ocasión decidió no guardar silencio y que buscará formalizar la denuncia, además de poner fin a la relación.