Muere ciclista en Las Torres al intentar cruzar la avenida

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana de este sábado tras ser embestido por una camioneta cuando intentaba cruzar la avenida Las Torres a bordo de su bicicleta.

El accidente ocurrió minutos antes de las 10:00 horas, cuando don Genaro, vecino del sector, circulaba por la calle 7 y trataba de atravesar la transitada avenida para dirigirse a su trabajo.

De acuerdo con testigos, el ciclista avanzaba junto a un taxi y aparentemente intentó cruzar al mismo tiempo que el vehículo de alquiler. Sin embargo, el taxi continuó su marcha y dejó al hombre expuesto al tránsito que circulaba por Las Torres.

En ese momento se aproximaba hacia el norte una Jeep Grand Cherokee blanca, de modelo reciente y sin placas de circulación.

Testigos señalaron que el conductor accionó en varias ocasiones el claxon para advertir al ciclista, pero don Genaro no alcanzó a completar el cruce y fue impactado por la camioneta.

Respuesta de Emergencia

Personas que presenciaron el accidente solicitaron de inmediato apoyo al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio, pero únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y aseguraron al conductor de la camioneta, cuya identidad no había sido dada a conocer. Posteriormente, fue trasladado a la Comandancia Municipal y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Investigación del Accidente

Al lugar también acudieron detectives de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias para documentar el accidente y recabar evidencias.

Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.

Las autoridades continuarán con las investigaciones para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades legales derivadas del hecho.