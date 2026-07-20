Cae exdirector de Contabilidad ligado a caso de Tania "N"

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Eduardo Ramón "N" fue detenido por elementos de la Policía Ministerial de Investigación en el municipio de San Juan de Sabinas y posteriormente trasladado al Centro Penitenciario de Saltillo, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones.

La captura del exfuncionario está relacionada con la investigación que las autoridades siguen en contra de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania "N", por presuntas irregularidades cometidas durante su administración.

Eduardo Ramón "N" se desempeñó como director de Contabilidad durante el gobierno municipal encabezado por Tania "N", cargo desde el cual tuvo responsabilidades en el manejo de las finanzas públicas.

Tras su detención, los agentes ministeriales realizaron el procedimiento correspondiente para su traslado al Centro Penitenciario de Saltillo, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

La detención representa un nuevo avance en las investigaciones derivadas de la administración municipal de Múzquiz y del proceso judicial que enfrenta la exalcaldesa Tania "N".