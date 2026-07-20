Bomberos controlan incendio en Monclova: Basura en fraccionamiento Estancias

MONCLOVA COAH.-Un reporte de un presunto incendio en una vivienda del fraccionamiento Estancias de San Juan Bautista movilizó durante la madrugada al Cuerpo de Bomberos; sin embargo, al llegar al sitio, los elementos confirmaron que las llamas consumían únicamente basura acumulada en el exterior de un predio abandonado.

La llamada al sistema de emergencias alertó sobre un supuesto incendio en una casa ubicada en el cruce de las calles Emilio Carranza y Doctor Coss, por lo que fueron despachadas de inmediato una unidad de respuesta rápida y un camión cisterna, al considerarse inicialmente una emergencia de alto riesgo.

Al arribar, los bomberos realizaron una inspección perimetral para localizar el origen del fuego. Tras la revisión, determinaron que el inmueble señalado no estaba incendiándose y que las llamas provenían de un montón de basura acumulada en el exterior de una vivienda deshabitada.

Los elementos iniciaron de inmediato las maniobras de combate al fuego mediante el uso de agua a presión, logrando sofocar por completo el incendio antes de que alcanzara la estructura del inmueble o se extendiera a predios contiguos.

Una vez controlada la situación, el personal efectuó una revisión final para descartar puntos calientes que pudieran reavivar el fuego. Confirmada la ausencia de riesgos, las unidades concluyeron las labores y regresaron a su base.

El incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales. Aunque el reporte inicial generó preocupación entre los habitantes del sector y provocó una importante movilización de los cuerpos de emergencia, la oportuna intervención de Bomberos impidió que el conato registrado en el exterior de la vivienda abandonada se convirtiera en un incendio de mayores dimensiones.