Cruz Roja reporta aumento de suicidios en Monclova: factores de riesgo

MONCLOVA COAH.-La depresión y el consumo de sustancias tóxicas se mantienen entre los principales factores asociados a los intentos de suicidio, una problemática que, de acuerdo con reportes de cuerpos de emergencia, ha registrado un incremento durante los últimos días de mayo y junio.

Paramédicos y rescatistas de la Cruz Roja y del Grupo de Urgencias Médicas (GRUM), dos de las principales corporaciones de atención pre hospitalaria de la ciudad, han recibido un mayor número de reportes relacionados con personas que intentan poner fin a su vida, de acuerdo con el historial de servicios atendidos.

El suicidio se encuentra entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. Especialistas señalan que la conducta suicida es resultado de la interacción de diversos factores psicopatológicos, sociales, biológicos y ambientales.

Entre los factores psicopatológicos destacan la depresión, la psicosis y el consumo de drogas. En el ámbito social influyen el aislamiento y las condiciones laborales; mientras que, entre los factores biológicos, se menciona una heredabilidad cercana al 50 por ciento y la hipofunción serotoninérgica. A ello se suman factores ambientales, como acontecimientos altamente estresantes y situaciones de maltrato.

Aumento de intentos de suicidio en Monclova

El objetivo de los estudios sobre esta problemática es valorar el riesgo de intentos de suicidio en personas con trastornos de ansiedad, depresión mayor y depresión acompañada de ansiedad.

Ante el aumento de los reportes atendidos por los cuerpos de emergencia, especialistas reiteran la importancia de identificar oportunamente las señales de riesgo, fortalecer las redes de apoyo y promover la atención profesional para quienes presentan síntomas de depresión, ansiedad o problemas relacionados con el consumo de sustancias.