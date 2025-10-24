Hombre de 45 años atacado con arma blanca en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un hombre de 45 años fue atacado por dos sujetos con un arma blanca durante la mañana de este viernes en la colonia Calderón, lo que provocó una fuerte movilización de las autoridades y de los cuerpos de rescate.

El lesionado, identificado como Rolando "N", presentaba dos heridas punzocortantes en el abdomen.

Según su propio testimonio, fue agredido por dos individuos cuando caminaba por la calle 12, sin que pudiera precisar los motivos del ataque.

Vecinos del sector escucharon los gritos de auxilio y al salir encontraron al hombre tirado sobre la vía pública, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Ante la tardanza de las ambulancias, decidieron trasladarlo en un vehículo particular a la Clínica 7 del IMSS.

Autoridades acudieron al lugar de los hechos para recabar información y abrir una carpeta de investigación que permita dar con los responsables del ataque.

El estado de salud de Rolando "N" fue reportado como estable, aunque permanece bajo observación médica mientras las autoridades continúan con las indagatorias.