Detenidos por inhalar sustancias tóxicas en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Tres personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidas cuando inhalaban sustancias tóxicas en plena vía pública de la colonia Tierra y Libertad.

El arresto ocurrió la tarde de ayer, cuando los oficiales de la unidad 220 realizaban un recorrido de vigilancia por la calle 16 y observaron a los tres sujetos comportarse de manera sospechosa.

Al acercarse, confirmaron que se encontraban drogándose, por lo que procedieron con su aseguramiento.

Los detenidos fueron identificados como Pedro Javier Rojas Muñoz, de 27 años, vecino de la calle Las Torres número 1402 de la colonia Hipódromo; Perla Guadalupe Inostroza Elizondo, de 26 años, con domicilio en la calle 22 de la Ampliación Hipódromo; y Óscar Alberto Niño, de 27 años, quien vive en la calle 5 de la colonia Emiliano Zapata.

Tras su detención, los tres fueron trasladados a las celdas de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno, quien determinará la sanción correspondiente por la falta administrativa que cometieron.