Incendio en vivienda de Monclova moviliza a Bomberos y Cruz Roja

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado la mañana de este viernes en una vivienda de la colonia Colinas de Santiago generó una fuerte movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales de la Policía Municipal.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Río Monclova, donde vecinos alertaron que el fuego se originó presuntamente cuando el propietario quemaba basura en el patio trasero.

Sin embargo, el dueño del inmueble, identificado como Juan Manuel González Ramos, de 52 años, aseguró que el incendio fue provocado por algún malintencionado que arrojó una colilla de cigarro hacia su vivienda en la cual mantiene material reciclable.

González Ramos comentó a las autoridades que había llegado a dormir cuando un vecino le avisó que el patio trasero se estaba incendiando.

Añadió que no es la primera vez que le arrojan colillas encendidas, por lo que sospecha que esto fue lo que originó la quemazón.

Las llamas se extendieron hasta una habitación ubicada en la parte posterior de la casa, la cual no cuenta con pared, pero gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego fue controlado antes de que alcanzara las viviendas aledañas.

Paramédicos de la Cruz Roja permanecieron en el sitio para atender cualquier emergencia, pero afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Por su parte, la Policía Municipal tomó conocimiento del caso y exhortó al afectado, quien se dedica a recolectar plástico, a extremar precauciones para evitar futuros incidentes.