Detención de individuo armado en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Elementos de la Policía Municipal lograron la detención de un individuo al que sorprendieron armado con un cuchillo durante un patrullaje de vigilancia realizado la madrugada de ayer en la colonia El Campanario.

El detenido fue identificado como Vicente Martínez Salas, quien fue consignado ante el Ministerio Público por el delito de portación de arma prohibida y lo que resulte.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la calle Ramos Flores, cuando los oficiales observaron a un hombre que, al notar la presencia de la patrulla, intentó ocultarse entre los vehículos estacionados frente a una vivienda, lo que despertó la sospecha de los agentes.

Al ser interceptado y cuestionado, el sujeto ofreció versiones contradictorias sobre su presencia en el lugar: primero dijo que había salido a buscar empleo y, momentos después, aseguró que sólo iba a comprar algo de cenar. Su nerviosismo llevó a los policías a realizarle una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales le encontraron un cuchillo fajado a la altura de la cintura, por lo que fue asegurado y trasladado a las celdas municipales.

Finalmente, Vicente Martínez Salas quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de definir su situación legal.