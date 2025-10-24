Fuerte colisión en Monclova por conductor despistado

MONCLOVA, COAH.- Un despistado conductor de una camioneta Mazda provocó un fuerte accidente durante la mañana de este viernes, luego de no respetar una señal de alto en la colonia Primero de Mayo, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.

El percance se registró alrededor de las 06:00 horas en el cruce de las calles Manuel José Othón y Del Paso, cuando el conductor de una camioneta Mazda CX-3, modelo 2024, color gris, identificado como Edgar Eduardo Martell Mancha, salió sin precaución y se atravesó al paso de un vehículo KIA K3, modelo 2024, color guindo, conducido por Filberto Almeda Zamora, que circulaba con vía libre.

El fuerte impacto dejó daños de consideración en ambas unidades, que quedaron atravesadas en la intersección, generando además afectación temporal al tráfico en la zona.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y determinar las responsabilidades.

El conductor responsable fue trasladando junto al afectado a la Comandancia Municipal.

Ambas partes buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales ocasionados.