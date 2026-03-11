Incendio consume basurero municipal en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAH.— Un incendio de gran magnitud consumió varias hectáreas del basurero municipal de San Buenaventura durante el transcurso del día, movilizando a elementos del Cuerpo de Bomberos que trabajaron intensamente durante varias horas para evitar que las llamas se extendieran fuera del perímetro del tiradero.

El siniestro fue reportado por trabajadores y habitantes del sector al percatarse de una enorme columna de humo que comenzaba a elevarse desde el interior del depósito de desechos, lo que generó la rápida intervención de las autoridades municipales.

De acuerdo con los primeros informes, el fuego habría iniciado presuntamente por brasas encendidas que fueron arrojadas entre los residuos, situación que rápidamente generó combustión debido a la gran cantidad de materiales inflamables acumulados en el lugar.

Las llamas comenzaron a avanzar con rapidez, alcanzando varias hectáreas del tiradero municipal ubicado sobre la carretera estatal número 28, a la salida del municipio.

Ante el riesgo de que el incendio se saliera de control, los bomberos desplegaron un operativo para frenar el avance del fuego, realizando maniobras intensivas tanto con agua como con herramientas manuales. Durante las labores, el personal utilizó picos y palas para abrir brechas alrededor del área afectada, creando barreras de tierra que permitieran contener las llamas y evitar que continuaran extendiéndose hacia otras zonas del basurero.

Las condiciones del terreno y la gran acumulación de basura complicaron las maniobras, por lo que los bomberos tuvieron que remover residuos y tierra para sofocar los puntos donde el calor seguía generando humo.

Tras varias horas de arduo trabajo, finalmente el personal logró disminuir considerablemente la intensidad del incendio y evitar que el fuego provocara mayores afectaciones. Autoridades señalaron que este tipo de incidentes suelen originarse por descuidos de personas que arrojan brasas o materiales encendidos entre la basura, lo que representa un serio peligro debido a la presencia de residuos altamente inflamables.