Hombre agredido con hacha en Monclova: Ángel Riojas lesionado

MONCLOVA, COAH.— Una violenta agresión registrada la noche de este martes en la colonia La Amistad dejó como saldo a un hombre lesionado, luego que presuntamente fue atacado por dos sujetos, uno de ellos armado con un hacha, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:30 horas, cuando autoridades policiacas tomaron conocimiento del caso tras interceptar un vehículo que se dirigía de emergencia hacia la Clínica Kali para solicitar atención médica.

Se trataba de un automóvil Ford Focus color gris con placas 170964 de la UCD, el cual era conducido por Eduardo Guzmán, quien explicó a los uniformados que transportaba a su cuñado, quien momentos antes había sido agredido.

El lesionado fue identificado como Ángel Riojas Ramírez, quien de acuerdo con el testimonio de sus familiares, fue interceptado por dos sujetos cuando se encontraba en calles de la colonia La Amistad.

Durante el ataque, uno de los agresores portaba un hacha, con la que intentó golpear al afectado, aunque finalmente solo logró impactarlo con la culata del arma a la altura del abdomen antes de huir del lugar junto con su acompañante.

Ángel Riojas logró reconocer plenamente a uno de los presuntos responsables, a quien identificó como José Rodríguez, alias "El Chore", quien presuntamente participó directamente en la agresión.

Tras el ataque, familiares del afectado decidieron trasladarlo de inmediato por sus propios medios hacia la Clínica Kali para que recibiera valoración médica y descartar lesiones de mayor gravedad.

Durante la revisión preliminar, los especialistas informaron que el hombre no presentaba heridas abiertas visibles, aunque sí manifestaba un fuerte dolor en la zona donde recibió el impacto.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal implementaron un operativo de búsqueda en los alrededores para tratar de ubicar a los presuntos agresores; sin embargo, no lograron dar con su paradero.

Las autoridades recomendaron al afectado presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se inicie la investigación formal y se proceda legalmente contra los responsables.