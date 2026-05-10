Movilización policiaca tras riña en colonia Monclova 400

MONCLOVA, COAH. La tranquilidad de la colonia Monclova 400 se rompió brutalmente durante la madrugada de ayer, luego de que una convivencia entre jóvenes terminara convertida en una sangrienta riña a batazos que dejó como saldo dos hombres lesionados y una intensa movilización policiaca.

Los hechos se registraron cerca de las 4:00 de la mañana sobre la calle Manuel Charles, donde Víctor Jair Agüero Rodríguez, de 19 años, convivía con varios amigos frente a un domicilio del sector. De acuerdo con los primeros reportes, el ambiente cambió repentinamente cuando un vecino apodado "El Licenciado", residente de la calle Gustavo Elizondo, tomó una cerveza de la hielera del grupo sin autorización.

El acto provocó el reclamo inmediato de los presentes, principalmente de Víctor Jair, situación que derivó en una agresión directa. Según versiones recabadas en el lugar, "El Licenciado" reaccionó violentamente y golpeó al joven con un bate de madera, provocándole heridas sangrantes en la cabeza.

Tras la agresión, el señalado se retiró hacia su domicilio llevándose varias bebidas. Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Minutos después, varios amigos del lesionado acudieron hasta la vivienda del presunto agresor, donde lo enfrentaron y presuntamente lo golpearon brutalmente, ocasionándole también lesiones cortantes en la cabeza antes de abandonarlo tirado sobre la banqueta.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle los primeros auxilios a "El Licenciado", quien posteriormente fue trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides bajo vigilancia policiaca debido a los señalamientos en su contra.

Por otra parte, socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) atendieron a Víctor Jair Agüero Rodríguez, colocándole un vendaje en la cabeza antes de llevarlo a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer la riña registrada entre las calles Manuel Charles y Gustavo Elizondo.