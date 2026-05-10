Policía de Monclova ayuda a conductora con falla mecánica

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía convertirse en un dolor de cabeza para una automovilista terminó con un inesperado gesto de apoyo por parte de elementos de la Policía Preventiva Municipal, luego que una oficial logró sacar de apuros a una mujer cuyo vehículo quedó averiado en calles de la colonia Praderas del Sur.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas sobre la avenida Obrero Unido, donde una conductora quedó detenida en plena vialidad al sufrir una falla mecánica en su automóvil Ford Fusion, generando preocupación al quedar expuesta en medio del tránsito.

Mientras realizaban recorridos de vigilancia por el sector, oficiales preventivos detectaron la situación y de inmediato se aproximaron para brindar ayuda, evitando que el incidente derivara en un accidente o congestionamiento vehicular.

Como primera medida, los uniformados procedieron a abanderar el área para resguardar a la mujer y alertar a otros automovilistas sobre la unidad detenida. Sin embargo, fue la oficial Vanessa Marcial quien tomó la iniciativa para intentar solucionar el problema.

La conductora, visiblemente preocupada, explicó que no sabía cómo maniobrar un vehículo estándar para intentar ponerlo en marcha, además de desconocer qué había provocado la falla. En un primer intento, los policías ayudaron a empujar el automóvil, pero al no obtener resultado, la oficial decidió revisar personalmente el motor de la unidad. Tras una rápida inspección, detectó que las terminales del acumulador se encontraban flojas, impidiendo el correcto funcionamiento del vehículo.

Con herramienta en mano y sin titubear, la oficial Marcial ajustó los polos de la batería y, para sorpresa de la conductora, el automóvil volvió a encender sin problema alguno. El alivio fue inmediato. La mujer no ocultó su agradecimiento hacia los oficiales y reconoció la disposición de la policía para ayudarla en un momento complicado.

La acción fue reconocida por vecinos del sector, quienes destacaron el lado humano de los elementos preventivos, demostrando que, además de velar por la seguridad, también están dispuestos a tender la mano cuando la ciudadanía más lo necesita.