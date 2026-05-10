Lesionado en Monclova tras choque entre taxi y camioneta

MONCLOVA, COAH.— Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente automovilístico registrado la tarde de este sábado en pleno sector Centro de Monclova, movilizando a socorristas de Cruz Roja Mexicana y autoridades municipales.

El percance ocurrió alrededor de las 13:30 horas en el conflictivo cruce de las calles Juárez y Allende, donde presuntamente la falta de precaución de un taxista terminó provocando el fuerte encontronazo.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Cristian Martínez, de 27 años de edad, conducía un automóvil Chevrolet Aveo color blanco habilitado como taxi de la línea Alianza sobre la calle Allende con dirección al poniente.

Sin embargo, al llegar a la intersección con Juárez, el trabajador del volante presuntamente no respetó la preferencia de paso ni extremó precauciones al intentar cruzar, terminando por atravesarse en la trayectoria de una camioneta Ford Ranger color rojo, manejada por Francisco Escalera, de 37 años.

El impacto fue inevitable y dejó severos daños en ambas unidades, además de molestias físicas en el conductor de la camioneta, lo que generó alarma entre comerciantes y automovilistas que transitaban por el primer cuadro de la ciudad.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado para posteriormente determinar si requería traslado a un hospital.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance, abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades.