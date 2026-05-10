Incendio en Monclova: Bomberos controlan siniestro en vivienda

MONCLOVA COAH. - La intensa movilización de cuerpos de rescate y corporaciones policiacas registrada la noche de ayer en el Fraccionamiento Carranza alarmó a vecinos del sector, luego de que un incendio consumiera parte de una vivienda ubicada sobre la calle Lucio Blanco, esquina con Juan Ruiz de Alarcón.

El reporte ingresó a los números de emergencia minutos después de que habitantes de la zona observaran una fuerte cantidad de humo y llamas salir de la parte alta del domicilio, provocando la inmediata reacción de elementos de Bomberos Monclova y del Departamento de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con los primeros informes recabados en el lugar, el siniestro habría iniciado a consecuencia de un cortocircuito en uno de los abanicos instalados en la planta alta de la vivienda, lo que provocó que el fuego se propagara rápidamente entre diversos objetos del inmueble.

Los tragahumos trabajaron de manera intensa durante varios minutos para contener las llamas y evitar que el incendio alcanzara domicilios contiguos, mientras elementos policiacos acordonaron el área para facilitar las maniobras de emergencia y mantener alejados a curiosos.

La coordinación entre bomberos y autoridades municipales permitió controlar la situación antes de que ocurriera una tragedia mayor en el mencionado sector habitacional.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas, reportándose únicamente daños materiales en el domicilio afectado.

Peritos y autoridades correspondientes realizarían las diligencias necesarias para determinar oficialmente el origen del incendio.