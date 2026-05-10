Movilización policiaca en Monclova por persona tirada en el IMSS

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización policiaca se registró la tarde de este sábado sobre la parte alta del puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que se reportó la supuesta presencia de una persona tirada en medio de los carriles de circulación.

El despliegue de autoridades se activó tras una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911, donde ciudadanos alertaron sobre un hombre aparentemente inmóvil sobre los carriles del puente, situación que de inmediato encendió las alarmas debido al alto riesgo de que pudiera ser atropellado por los vehículos que circulan a gran velocidad por la principal arteria de la ciudad.

Ante la posibilidad de una tragedia, elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar y comenzaron un recorrido minucioso sobre los carriles de norte a sur, además de inspeccionar ambos sentidos de circulación en busca del supuesto lesionado.

La presencia de patrullas llamó la atención de automovilistas, quienes redujeron la velocidad al observar a los oficiales recorrer la zona para tratar de localizar a la persona reportada.

Sin embargo, tras varios minutos de búsqueda, los uniformados no encontraron rastro alguno de una persona herida o tendida sobre el pavimento, descartando por completo la presencia de algún lesionado en el puente elevado.

De manera extraoficial, trascendió que el reporte pudo haberse originado por una confusión, ya que personal de Servicios Primarios realizaba labores de limpieza en el área del puente del Seguro Social, situación que pudo haber sido malinterpretada por algún automovilista.

Finalmente, las autoridades se retiraron del sitio sin novedad, aunque reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar emergencias de manera responsable y precisa, especialmente en zonas de alta circulación vehicular donde cualquier movilización genera riesgo y congestionamiento.