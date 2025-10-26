Detenida mujer con problemas mentales en Monclova tras agresión en domicilio

MONCLOVA, COAH.- Una mujer que presuntamente padece de sus facultades mentales fue entregada por sus propios familiares a elementos de la Policía Municipal, luego de que se tornara agresiva y escandalizara dentro de su domicilio en la colonia Tierra y Libertad.

La detenida responde al nombre de Ana María Vargas Guzmán, de 29 años de edad, quien fue asegurada la mañana de ayer por oficiales preventivos que acudieron al domicilio ubicado en la calle 20, número 1213, tras el reporte de sus familiares.

Según los vecinos, la mujer comenzó a gritar y lanzar objetos dentro de su vivienda, lo que generó temor entre quienes habitan cerca, por lo que los propios familiares optaron por solicitar la intervención de la policía.

Los oficiales procedieron a detener a Ana María y trasladarla a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde fue puesta a disposición del juez calificador en turno por una falta administrativa menor.

La mujer fue recluida en una celda preventiva mientras se determinaba su situación, esperando que se presentaran sus familiares para firmar su liberación.