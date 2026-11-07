Apuñalan a vecino en plena convivencia

FRONTERA, COAH.- Una convivencia entre vecinos terminó en una agresión con arma blanca, luego de que un hombre de 44 años fuera apuñalado en el pecho durante la madrugada de ayer en la colonia Occidental. El presunto responsable huyó antes de la llegada de las autoridades.

El lesionado, identificado como Jesús Eduardo, fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana frente a su domicilio, ubicado en la calle Ayutla, en el cruce con Occidental.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01:00 horas, cuando el afectado convivía con varios vecinos mientras consumían bebidas embriagantes.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, las diferencias personales y presuntas rencillas anteriores provocaron una discusión que fue subiendo de tono hasta convertirse en una confrontación física.

En medio del altercado, uno de los participantes presuntamente sacó un arma blanca y atacó directamente a Jesús Eduardo, ocasionándole una herida en el pecho.

Tras cometer la agresión, el señalado escapó del lugar y dejó al hombre lesionado frente a su vivienda, sin esperar la llegada de los cuerpos de emergencia.

El reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal y socorristas de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado antes de trasladarlo al Hospital Amparo Pape de Benavides.

El paciente ingresó acompañado de su hijo adolescente, mientras el personal médico realizaba la valoración correspondiente y atendía la lesión.

Aunque la herida requirió sutura, las primeras referencias médicas señalaron que no había alcanzado mayor profundidad, por lo que su estado de salud no fue reportado como grave.

Por su parte, los elementos municipales tomaron conocimiento de lo ocurrido y recabaron información para tratar de identificar al presunto agresor.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas por estos hechos. El responsable de la agresión permanecía prófugo, mientras las autoridades contaban con los primeros datos para esclarecer el ataque.

La agresión en la colonia Occidental

La agresión ocurrió en la madrugada, cuando Jesús Eduardo convivía con vecinos y surgieron rencillas personales.

Atención médica y estado de salud

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Jesús Eduardo, quien fue trasladado al Hospital Amparo Pape de Benavides.

Búsqueda del agresor

Las autoridades buscan al agresor, quien huyó del lugar tras apuñalar a Jesús Eduardo en su domicilio.