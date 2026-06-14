Agresión deja un herido en Frontera: Policía busca al agresor

FRONTERA COAH.

La noche del viernes, una confrontación entre habitantes de la colonia Occidental terminó con un hombre lesionado por arma blanca y movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio en un amplio sector de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Ayuntamiento y Renacimiento, donde una discusión entre particulares derivó en una agresión que dejó herido a Juan José Romero García, de 36 años de edad. De acuerdo con la información recabada en el lugar, vecinos escucharon una fuerte disputa y minutos después detectaron que uno de los involucrados presentaba una lesión sangrante en una de sus extremidades.

Tras el reporte ciudadano, paramédicos de Cruz Ámbar acudieron de inmediato al sitio. A su llegada localizaron al afectado con una herida penetrante en la pierna izquierda, además de dificultades para caminar debido al dolor y a la pérdida de sangre ocasionada por la agresión.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria para controlar la hemorragia y estabilizar al lesionado antes de trasladarlo al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica para recibir atención especializada.

Según la declaración proporcionada por el propio afectado a las autoridades, el presunto agresor sería un sujeto conocido con el apodo de "El Pecos", con quien mantenía conflictos personales previos. Indicó que durante el altercado la situación se salió de control y presuntamente fue atacado con un cuchillo.

Mientras los paramédicos realizaban las labores de auxilio, elementos de la Policía Municipal desplegaron recorridos de vigilancia y búsqueda en diversos puntos de la colonia para intentar ubicar al señalado. Sin embargo, hasta el cierre de la información no se reportó ninguna detención relacionada con el caso.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales derivadas de este nuevo episodio de violencia registrado en el sector.