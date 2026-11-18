MONCLOVA, Coah.- La desesperación de unos padres por salvar a su pequeño hijo terminó en una dolorosa tragedia, luego de que un bebé de apenas tres meses de edad falleciera la mañana de este domingo, pese a los esfuerzos de los paramédicos y del personal médico que intentaron reanimarlo.

El menor, identificado como Ángel N, fue trasladado de emergencia por sus padres, Abelardo N y María N, quienes salieron de su domicilio en la colonia El Campanario al percatarse de que el pequeño no reaccionaba.

¿Cómo ocurrió la tragedia?

Los hechos ocurrieron minutos antes del mediodía, cuando la pareja acudió inicialmente al Hospital de la Cruz Roja Mexicana en busca de ayuda. Ahí se solicitó su traslado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que paramédicos de la Benemérita institución continuaron brindándole atención durante el trayecto e intentaron reanimarlo.

Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, el bebé no respondió y, al arribar al nosocomio del Seguro Social, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con lo relatado por el padre a las autoridades, alrededor de las 11:00 horas el pequeño había sido acostado después de que su madre lo alimentara. Minutos más tarde, al revisarlo, ambos se percataron de que no respondía, por lo que decidieron trasladarlo de inmediato para solicitar atención médica.

Acciones de la autoridad

El fallecimiento fue notificado a detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al hospital para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. Durante las primeras indagatorias trascendió que el bebé no había presentado complicaciones al nacer. También surgió la posibilidad de que la muerte estuviera relacionada con una broncoaspiración; sin embargo, esta hipótesis tendría que ser confirmada mediante los estudios correspondientes.

Una vez que se realizaron las diligencias y se descartaron huellas visibles de violencia en el cuerpo del pequeño, se ordenó su traslado al Servicio Médico Forense, donde se practicarían los estudios necesarios para establecer la causa del fallecimiento.