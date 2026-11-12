Bomberos rescatan a coyote atrapado durante seis días

MONCLOVA, COAH.- Luego de pasar más de seis días sin poder salir de una pila de almacenamiento de agua, un coyote finalmente recuperó su libertad gracias a la intervención de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, quienes atendieron el llamado de un ciudadano preocupado por las condiciones en las que se encontraba el animal.

Rescate del coyote en Monclova

El rescate se llevó a cabo en el fraccionamiento Las Juanitas, donde el ejemplar permanecía atrapado dentro de un depósito de agua, sin posibilidad de escapar por sus propios medios.

La situación fue denunciada públicamente en redes sociales por un usuario identificado con el seudónimo de Popeye Marino, quien pidió ayuda para evitar que el coyote continuara en esas condiciones. De acuerdo con su publicación, durante varios días buscó apoyo y, mientras encontraba una solución, le proporcionó alimento y agua para mantenerlo con vida.

El ciudadano también aseguró que acudió personalmente al Centro de Bienestar Animal y al Ecoparque para solicitar que intervinieran, pero señaló que no consiguió una respuesta que permitiera concretar el rescate.

Ante la preocupación de que el animal se debilitara aún más, finalmente solicitó el apoyo de los bomberos, quienes se trasladaron hasta el sitio y realizaron las maniobras necesarias para sacarlo de la pila.

Devolución a su hábitat natural

Una vez que lograron ponerlo a salvo, los elementos procedieron a liberarlo en su hábitat natural, permitiéndole regresar a su entorno.

La intervención del Cuerpo de Bomberos puso fin a varios días de incertidumbre para el ciudadano que insistió en conseguir ayuda y permitió que el ejemplar silvestre tuviera una nueva oportunidad de continuar en libertad.