Detienen a menor por golpear a otro

MONCLOVA, COAH.- Una agresión entre adolescentes movilizó a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja hasta el campo deportivo Garibay, en la colonia Tierra y Libertad, donde un menor de 16 años terminó lesionado de un brazo y otro joven fue detenido como presunto responsable.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones deportivas ubicadas sobre el bulevar Revolución Mexicana, conocido como Las Torres, en su cruce con la calle 3, luego de que se reportara que un adolescente había sido golpeado por otro joven.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a Roberto "N", de 16 años, quien presentaba una lesión en uno de sus brazos, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia para que recibiera atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorarlo y, debido a las molestias que presentaba, determinaron trasladarlo a un hospital para una revisión más detallada y los estudios correspondientes.

En tanto, el presunto agresor, también menor de edad y de 17 años, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, quienes intervinieron tras conocer lo sucedido.

La madre de Roberto "N" también llegó al campo Garibay luego de ser informada de lo ocurrido a su hijo, donde se enteró de las circunstancias en las que había resultado lesionado.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, mientras el adolescente afectado recibía atención médica y se definía la situación del joven señalado por la agresión.