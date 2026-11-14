Se pasa el rojo y arrolla a adolescentes en moto

MONCLOVA, COAH.- Un descuido frente al semáforo terminó con dos adolescentes tendidos sobre el pavimento, luego de que el conductor de un automóvil presuntamente ignorara la luz roja y se atravesara en el camino de la motocicleta en la que viajaban.

El accidente ocurrió minutos antes de las 20:30 horas, en el cruce de las calles Hidalgo y De la Fuente, en pleno sector Centro, cuando Andrea Michelle "N", de 17 años, circulaba en una motocicleta acompañada de Owen Abdel "N", también de 17 años, con dirección hacia el oriente de la ciudad.

El accidente ocurrió en el cruce de Hidalgo y De la Fuente

Al llegar a dicha intersección, los jóvenes fueron sorprendidos por un Chevrolet Chevy de color oscuro, conducido por Diego Rodríguez, quien presuntamente no respetó la señal del semáforo y terminó invadiendo la trayectoria de la unidad ligera.

El impacto fue inevitable. Ambos adolescentes salieron proyectados y cayeron sobre la carpeta asfáltica, por lo que testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia y de las autoridades de vialidad.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja acudieron para brindarles atención. Andrea Michelle "N" presentó mayores molestias y, después de ser valorada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica; Owen Abdel "N", por su parte, fue auxiliado en el lugar, ya que sus lesiones no requirieron hospitalización.

Las autoridades investigan el incidente

Elementos de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento del percance, recabar las versiones de los involucrados y realizar las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el choque.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor del Chevy habría provocado el accidente al no respetar la luz roja, quitándoles el derecho de paso a los motociclistas.

Aunque ambos jóvenes resultaron lesionados, las autoridades señalaron que sus heridas no fueron consideradas de gravedad.