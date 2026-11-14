Niño de 11 años es atropellado por cuatrimoto en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La preocupación y el enojo de los vecinos de la colonia Héroes del 47 aumentaron luego de que un niño de apenas 11 años fuera embestido por una cuatrimoto en la que viajaban dos jóvenes, quienes presuntamente no conformes con atropellarlo, se burlaron de él antes de escapar.

El incidente ocurrió minutos antes de las 17:00 horas de ayer, sobre la calle Purísima, cuando José Alejandro "N" intentaba cruzar la vialidad y fue sorprendido por una cuatrimoto conducida por Dylan "N", quien presuntamente le lanzó el vehículo encima hasta hacerlo caer.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, el conductor viajaba acompañado de otro joven identificado como Beckham "N". Ambos fueron señalados por habitantes del sector, quienes aseguraron que acostumbran recorrer las calles a velocidad excesiva y realizar maniobras peligrosas, incluso cerca de los niños que juegan en la vía pública.

Pero esta vez, la imprudencia habría terminado con un pequeño lesionado. Según la versión de los vecinos, después de atropellarlo, el conductor todavía habría cuestionado al niño sobre por qué se atravesaba, para después retirarse del sitio junto con su acompañante, sin detenerse a auxiliarlo ni esperar a las autoridades.

Tras el reporte de emergencia, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al menor, quien presentaba golpes en un brazo y una pierna. Por fortuna, las lesiones no fueron consideradas de gravedad.

Aunque los socorristas recomendaron una revisión médica, el niño no quiso ser trasladado en ese momento, debido a que su madre y su abuelita, con quienes vive, se encontraban trabajando y no estaban en el domicilio.

Por ello, quedó bajo el cuidado de su tía, Estrella Alejandra Moreno, quien recibió las indicaciones de los paramédicos y manifestó que durante la tarde buscarían llevarlo a una valoración médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de Control de Accidentes también tomaron conocimiento de lo sucedido y recabaron información sobre los jóvenes señalados, mientras habitantes de la colonia solicitaron mayor atención de las autoridades para evitar que las constantes maniobras peligrosas de quienes circulan en la cuatrimoto terminen provocando una tragedia.