Conductor de volkswagen passat sufre accidente por alcance en monclova, coah

MONCLOVA, COAH.- Por no conservar la distancia suficiente y no lograr frenar a tiempo, el conductor de un Volkswagen Passat terminó protagonizando un choque por alcance cuando intentaba incorporarse al bulevar Harold R. Pape, dejando su automóvil con severos daños que incluso lo sacaron de circulación.

El accidente se registró durante la mañana de este viernes, en el acceso al bulevar Harold R. Pape, procedente del bulevar Francisco I. Madero, donde se movilizaron elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento de lo ocurrido.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con Raúl Treviño, quien conducía un Volkswagen Passat gris. El automovilista explicó que circulaba por el carril lateral para subir al Pape cuando, de acuerdo con su versión, el Chevrolet Aveo gris que iba delante de él, manejado por Héctor Rodríguez, frenó repentinamente.

La maniobra lo tomó sin oportunidad suficiente para detenerse y terminó impactándose contra la parte posterior izquierda del Aveo. El golpe ocasionó daños considerables en el Passat, principalmente en el neumático y la defensa del costado derecho, al grado de que el vehículo ya no pudo continuar su marcha y tuvo que ser retirado mediante una grúa para trasladarlo a un corralón.

Por su parte, los oficiales realizaron las entrevistas correspondientes y elaboraron el peritaje para establecer cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

Finalmente, ambos conductores fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, con la intervención del ajustador del Volkswagen.