´Oficial´ de la Guardia Nacional intenta extorsionar a comerciante

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía una venta sencilla por internet terminó convirtiéndose en un intento de fraude y extorsión para una comerciante del sector Centro, quien estuvo a punto de perder una costosa máquina para elaborar helados, valuada en 25 mil pesos, luego de ser engañada por un sujeto que fingió ser integrante de la Guardia Nacional.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 14:30 horas de ayer, en un establecimiento dedicado a la venta de trajes, ubicado sobre la calle Zaragoza, donde la afectada solicitó la intervención de la Policía Municipal al sentirse amenazada por los mensajes que comenzó a recibir.

La comerciante explicó que días atrás había publicado en Facebook la máquina para hacer helados, con un precio de 25 mil pesos. Fue entonces cuando recibió el contacto de un supuesto interesado, quien rápidamente mostró disposición para cerrar el trato.

El individuo le aseguró que realizaría una transferencia bancaria y que posteriormente enviaría a otra persona para recoger el equipo. Incluso le compartió una supuesta captura de pantalla de una operación realizada a través de Banxico; sin embargo, en el mismo comprobante aparecía la leyenda de "devuelta", señal de que el dinero no había sido abonado a la cuenta de la vendedora.

Al cuestionar al supuesto comprador por la irregularidad, el sujeto cambió de actitud y comenzó a intimidarla. Para presionarla, aseguró ser elemento activo de la Guardia Nacional y le advirtió que, por pertenecer a dicha corporación, ella no podría hacer nada en su contra.

¿Cómo ocurrió el intento de fraude?

La situación escaló cuando la comerciante recibió un mensaje de WhatsApp, enviado desde un número distinto, en el que le advertían que acudirían a cobrarle su dinero y que ya tenían ubicada su dirección.

Ante el temor de que las amenazas pudieran concretarse, la mujer decidió pedir ayuda a las autoridades, quienes acudieron al establecimiento y escucharon su versión de lo sucedido.

Los oficiales le recomendaron bloquear ambos números telefónicos, evitar responder llamadas o mensajes de desconocidos y no dejarse intimidar por las amenazas. También le indicaron que no entregara la máquina sin tener confirmado el pago y que, en futuras operaciones, procurara concretar las transacciones de manera directa y verificar que el dinero estuviera efectivamente disponible en su cuenta.

Acciones de la autoridad

De esta manera, la comerciante evitó entregar el equipo sin recibir el pago correspondiente y solicitó apoyo policial ante el intento de engaño y las amenazas recibidas.