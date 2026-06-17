Intentan extorsionar a familia que busca a mujer desaparecida

MONCLOVA, COAH.- La angustia por no saber el paradero de una mujer desaparecida estuvo a punto de convertirse en una tragedia económica para una familia de Monclova, luego que presuntos extorsionadores intentaron aprovecharse de la desesperación de sus seres queridos exigiendo dinero a cambio de supuestamente devolverla sana y salva.

La movilización de elementos de Seguridad Pública se registró alrededor de las 11:30 horas de este miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle De la Cascada, en la colonia San Miguel, donde una familia solicitó ayuda tras recibir una llamada que encendió las alarmas.

De acuerdo con el reporte, familiares de María Castro, de 32 años de edad, habían difundido desde el día anterior una publicación en redes sociales para tratar de localizarla, ya que tenía varios días sin regresar a su domicilio. Fue precisamente esa publicación la que presuntamente fue utilizada por delincuentes para intentar obtener dinero.

Según relataron los afectados, un hombre se comunicó por teléfono asegurando que tenía a María bajo su control y exigió la cantidad de tres mil pesos para liberarla. La llamada provocó momentos de auténtica desesperación entre los familiares, quienes escucharon al sujeto insistir en que realizaran una transferencia bancaria para volver a ver a la mujer.

Temiendo que se tratara de una situación real, colocaron el teléfono en altavoz mientras solicitaban ayuda a las autoridades. Sin embargo, operadores de emergencia les recomendaron no realizar ningún depósito, cortar la comunicación y bloquear cualquier número sospechoso.

Elementos policiacos acudieron al domicilio para entrevistarse con Margarita Elizabeth Castro, hermana de la mujer buscada, quien explicó que desconocían el paradero de María desde hacía varios días. También señaló que la mujer presuntamente se había marchado en compañía de un hombre cuya identidad y domicilio desconocen.

Los oficiales confirmaron que existían características propias de una extorsión telefónica, modalidad delictiva que suele aprovecharse de situaciones de vulnerabilidad emocional para presionar a las víctimas y obtener dinero mediante engaños.

Posteriormente, las autoridades implementaron recorridos en distintos sectores de la ciudad para tratar de localizar a María y verificar que no estuviera en una situación de riesgo. Mientras tanto, la familia continúa viviendo horas de incertidumbre, aferrándose a la esperanza de encontrarla sana y salva, mientras enfrenta también el dolor de ver cómo personas sin escrúpulos intentan sacar provecho de su sufrimiento.