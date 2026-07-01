Accidente en Monclova: pareja en motocicleta hospitalizada

MONCLOVA, COAH.- Una pareja que viajaba en motocicleta terminó hospitalizada la mañana de este miércoles, luego de verse involucrada en un aparatoso accidente vial en calles de la colonia El Pueblo, donde el vehículo ligero fue impactado por un coche.

El percance se registró alrededor de las 09:30 horas en el cruce de las calles Jiménez y 2 de Abril, lo que provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

Al llegar al lugar, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a Mario Patricio Dávila Alvarado y a su acompañante, Diana Margarita Román Rosales, ambos de 37 años, quienes viajaban a bordo de una motocicleta Italika en colores negro con verde.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la motocicleta fue impactada por un automóvil Chevrolet Beat gris, conducido por Josué Carranza. A consecuencia del fuerte golpe, ambos ocupantes de la unidad de dos ruedas salieron proyectados contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones.

Mientras los paramédicos estabilizaban a los lesionados, los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades.

Una vez valorados, Diana Margarita Román Rosales fue trasladada a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que Mario Patricio Dávila Alvarado fue llevado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde ambos quedaron bajo observación médica.

Tras elaborar el croquis del percance y recabar las evidencias en el lugar, los oficiales determinaron de manera preliminar que la responsabilidad recaía en el conductor de la motocicleta, quien presuntamente no extremó precauciones y causó el accidente.