Mujer mayor sufre descompensación en Banco del Bienestar de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La espera para cobrar su pensión terminó en una emergencia para una mujer mayor que sufrió una descompensación esta mañana mientras permanecía formada en el Banco del Bienestar, ubicado en la Zona Centro de Monclova.

El incidente se registró alrededor de las 07:00 horas en las instalaciones bancarias localizadas sobre la calle De la Fuente, esquina con Rafael de la Fuente, donde María Luisa Córdova aguardaba junto a sus familiares el inicio de la entrega de los apoyos económicos.

De manera repentina, la mujer comenzó a sentirse mal y presentó una descompensación, lo que alarmó a las personas que se encontraban en el lugar. Sus familiares solicitaron de inmediato el apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar para brindar apoyo y resguardar el área, mientras solicitaban la presencia de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Minutos después, los socorristas valoraron a María Luisa Córdova y realizaron maniobras para estabilizarla en el sitio. Tras la revisión médica, determinaron que era necesario trasladarla a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo la atención de especialistas para recibir el tratamiento correspondiente.

La movilización de los cuerpos de auxilio concluyó sin mayores incidentes, mientras las autoridades recomendaron a los adultos mayores acudir acompañados y mantenerse hidratados durante la espera para realizar este tipo de trámites, especialmente ante las altas temperaturas registradas en la región.