Festeja en el cilantro y termina tras las rejas

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La euforia por el triunfo de la Selección Mexicana terminó con un aficionado tras las rejas, luego de que decidiera celebrar de una forma poco común al trepar el emblemático monumento conocido como el "Árbol de la Vida", mejor identificado por los habitantes como el "Monumento al Cilantro".

El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas del martes en el cruce de las calles Francisco I. Madero y De la Fuente, en la Zona Centro, donde decenas de personas se reunieron para celebrar la victoria del representativo nacional.

En medio del ambiente festivo, Juan Antonio Medina Chávez, de 48 años, escaló la estructura metálica, poniendo en riesgo su integridad física y provocando la preocupación de quienes presenciaban la escena, ya que una caída desde esa altura pudo haber tenido consecuencias graves.

La peligrosa acción también comenzó a atraer la atención de otros asistentes, quienes intentaban acercarse al monumento para repetir la hazaña, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades antes de que la celebración se saliera de control.

Elementos de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar y lograron convencer al hombre de descender de la estructura sin que se registraran incidentes o personas lesionadas.

Una vez en el suelo, el improvisado "alpinista del cilantro" fue detenido y trasladado a las celdas municipales, donde quedó a disposición del juez calificador por una falta administrativa relacionada con la alteración del orden público.

Afortunadamente, el peculiar festejo no dejó daños en el monumento ni lesionados, por lo que la celebración continuó con normalidad una vez que la situación fue controlada por las autoridades.