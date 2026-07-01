abuelo tumba a motociclista

MONCLOVA, COAH.- Un trabajador de la empresa Movistar resultó lesionado la mañana de este miércoles, luego que el conductor de un automóvil presuntamente le cerrara el paso al intentar ingresar al estacionamiento del gimnasio Milo Martínez de la Rosa, provocando un aparatoso accidente sobre la avenida Ciudad Deportiva.

El percance ocurrió alrededor de las 11:30 horas, a la altura de la calle Tezozómoc, justo frente a los juzgados, donde testigos solicitaron el apoyo de las corporaciones de emergencia mediante una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911 al observar que el motociclista había salido proyectado contra el pavimento.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al sitio para brindar atención prehospitalaria a Fernando Reyna, empleado de la empresa de telefonía, quien conducía una motocicleta Veloci en colores negro y rojo.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con el peritaje preliminar, el motociclista circulaba con preferencia sobre la avenida Ciudad Deportiva cuando el conductor de un automóvil Pontiac Grand Prix blanco, identificado como Jesús Reyna, un adulto mayor, intentó incorporarse al estacionamiento del gimnasio Milo Martínez de la Rosa sin extremar precauciones, invadiendo la trayectoria de la motocicleta.

Sin posibilidad de evitar el impacto, Fernando terminó estrellándose contra el costado derecho del vehículo y salió disparado varios metros, quedando tendido sobre la carpeta asfáltica ante la mirada de automovilistas y peatones.

Los socorristas valoraron tanto al motociclista, quien presentaba diversos golpes y lesiones contusas, como al conductor del automóvil, quien sufrió una fuerte crisis nerviosa tras presenciar la caída del joven.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y brindaron seguridad vial mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaban el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Afortunadamente, las lesiones del motociclista no pusieron en riesgo su vida, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital. Posteriormente, ambos conductores fueron llevados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños materiales ocasionados.