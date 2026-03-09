Agresión en Monclova: menor apuñala a su tío con un desarmador

MONCLOVA, COAH.— Un adolescente, presuntamente bajo los efectos de sustancias tóxicas, apuñaló con un desarmador a su propio tío la tarde de este lunes dentro de un domicilio de la colonia Buenos Aires, provocándole al menos dos heridas antes de escapar del lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:20 horas en la vivienda marcada con el número 2308 de la calle Alejandro Garza, donde el menor identificado como Dylan N de 17 años de edad, se encontraba conversando aparentemente con normalidad con su tío, Ernesto Sánchez Ramírez, de 43 años.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, de manera repentina el adolescente sacó un desarmador y atacó por la espalda a su familiar, clavándole la herramienta en al menos dos ocasiones, lo que generó momentos de pánico entre los presentes.

Tras cometer la agresión, el menor salió corriendo del domicilio y huyó por la avenida Las Torres, perdiéndose entre las calles aledañas antes de que las autoridades lograran ubicarlo.

Familiares del lesionado solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal se movilizaron hasta el lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar información sobre el agresor.

En el sitio también brindó apoyo Daniel Segovia, director del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quien acudió inicialmente para auxiliar al herido mientras llegaban los servicios médicos.

Minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes realizaron una valoración más detallada del afectado para determinar la gravedad de las lesiones y si era necesario su traslado a un hospital.

Afortunadamente, las heridas no pusieron en riesgo la vida del hombre, por lo que tras recibir atención prehospitalaria se confirmó que no presentaba lesiones de gravedad.

Elementos de la Policía Municipal buscaron al agresor, pero al no encontrarlo, orientaron al afectado y a sus familiares para volverlos a llamar en caso de que el menor regresara para evitar otra situación de gravedad.

Las autoridades señalaron que, pese a que el ataque no dejó consecuencias graves, la situación pudo haber derivado en un hecho mucho más lamentable.