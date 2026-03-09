Menor de 13 años resulta herida tras caer de un caballo en Frontera

Una menor de 13 años de edad resultó lesionada luego de sufrir una fuerte caída de un caballo en una propiedad ubicada en el ejido Pozuelos, lo que provocó una rápida movilización de elementos de Seguridad Pública para apoyar en su traslado de emergencia hacia un hospital.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió durante la tarde de ayer cuando la adolescente se encontraba en la zona rural del ejido y, por causas que no fueron detalladas, cayó del caballo que montaba, resultando con diversas lesiones.

Ante la situación, familiares decidieron trasladarla de inmediato en una camioneta Ford Ranger con la intención de que recibiera atención médica lo más pronto posible, por lo que solicitaron apoyo a las autoridades para agilizar el trayecto.

Elementos de Seguridad Pública del municipio de Frontera respondieron al llamado y montaron un operativo para escoltar el vehículo donde era transportada la menor, abriéndole paso a lo largo de distintas vialidades del municipio.

Con torretas y sirenas encendidas, las patrullas municipales guiaron la camioneta por la ruta más corta hasta la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que permitió reducir considerablemente el tiempo de traslado.

El convoy avanzó a toda prisa entre el tráfico, generando la atención de automovilistas que presenciaron el dispositivo de emergencia mientras los oficiales despejaban el camino.

Minutos después, la menor fue ingresada al área de urgencias del hospital, donde personal médico ya se encontraba listo para brindarle la atención correspondiente.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones que presenta la adolescente; sin embargo, se confirmó que quedó bajo observación médica tras ser valorada por especialistas.