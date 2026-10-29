Cobrador de Elektra derrapa en moto sobre Las Torres

DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Un cobrador de Elektra estuvo a punto de terminar su jornada laboral con una visita al hospital, luego de perder el control de su motocicleta y caer sobre el pavimento mojado de la avenida Revolución Mexicana, conocida como Las Torres, en Monclova.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió cuando Jorge Javier Torres, de 19 años, circulaba a bordo de una motocicleta Honda blanca con dirección al norte de la ciudad. Al aproximarse al cruce con la calle 5 de Febrero, se encontró con un bordo que intentó pasar, reduciendo repentinamente la velocidad.

Sin embargo, el pavimento resbaladizo habría complicado la maniobra, pues las llantas de la unidad perdieron adherencia y la motocicleta derrapó, provocando que el joven terminara en el suelo.

El trabajador presentó molestias físicas tras la caída, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Por fortuna, el equipo de protección que portaba habría ayudado a amortiguar el golpe y evitado lesiones de mayor consideración.

Intervención de los servicios de emergencia

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y valorar sus condiciones de salud. Después de revisarlo, determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital.

Elementos municipales también tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para documentar lo ocurrido.

Aunque el percance no pasó a mayores, el incidente recuerda que el pavimento mojado y los obstáculos en la vía pueden convertir un trayecto cotidiano en una caída inesperada, especialmente para quienes se desplazan en motocicleta. Por ello, es importante moderar la velocidad y extremar precauciones ante las condiciones del camino.