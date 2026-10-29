Un sujeto intenta robar a una mujer sordomuda en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de una familia de la colonia Hipódromo se vio interrumpida durante la madrugada de este jueves, luego de que un desconocido presuntamente ingresara a la habitación de una mujer de 62 años con discapacidad auditiva y del habla, aparentemente para apoderarse de sus pertenencias.

El incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Nueve y Diez, donde Eduardo Elizondo despertó al escuchar un ruido y decidió revisar qué sucedía en el domicilio.

Intrusión en la vivienda

Al asomarse, alcanzó a observar a un individuo que salía de uno de los cuartos y escapaba corriendo, con los pantalones a la altura de las rodillas. La escena le hizo temer que su hermana, Concepción, quien se encontraba en la habitación, hubiera sido víctima de una agresión.

Ante la preocupación, Eduardo solicitó de inmediato el apoyo de la Policía Municipal, lo que generó la movilización de varias unidades hacia el sector.

De acuerdo con lo que ella le explicó, el sujeto no la había agredido sexualmente, sino que presuntamente intentó llevarse un monedero que contenía dinero.

Sin embargo, al verse descubierto, el intruso habría abandonado el lugar sin conseguir su objetivo, dejando tanto el monedero como el efectivo en la vivienda.

Acciones de la policía

Los uniformados realizaron recorridos por las calles aledañas en busca del sospechoso, pero no lograron localizarlo.

Finalmente, los oficiales orientaron a los afectados para que acudieran ante las autoridades correspondientes y formalizaran la denuncia, a fin de que los hechos pudieran ser investigados.