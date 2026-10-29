Escapa de pelea y acaba chocando contra camellón

MONCLOVA, COAH.- Un presunto pleito que habría escalado hasta una agresión física terminó con un automóvil destrozado y abandonado sobre el camellón central del bulevar San José, en la colonia Chinameca, luego de que el conductor de un Volkswagen Golf perdiera el control mientras supuestamente intentaba escapar de quienes lo habían agredido.

El accidente ocurrió alrededor de la medianoche de ayer, a la altura de la calle San Francisco, donde el vehículo gris se proyectó contra el camellón y la estructura que delimita la vialidad. Los daños no pasaron desapercibidos para los vecinos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades a través del sistema de emergencias 911.

Detalles del accidente

De acuerdo con la versión que el automovilista habría compartido con un familiar, momentos antes del percance participó en una riña durante la cual presuntamente recibió un botellazo en la cabeza.

Tras el supuesto ataque, decidió abordar su Volkswagen Golf para retirarse del lugar; sin embargo, aseguró que otro automóvil comenzó a seguirlo a gran velocidad, situación que lo habría llevado a intentar escapar.

El conductor manifestó que no recordaba las características de la unidad que presuntamente lo perseguía. En medio de esa situación, perdió el control del volante y terminó subiéndose al camellón, donde chocó contra la estructura perimetral del bulevar.

Reacción del conductor

Después del impacto, el hombre abandonó el automóvil y se retiró corriendo hacia la vivienda de un familiar, donde presuntamente buscó refugio. Más tarde, su pariente acudió al sitio y aseguró que el conductor se encontraba bien.

El familiar también explicó que el automovilista no quería tener problemas con las autoridades, pues sostenía que el accidente había ocurrido mientras intentaba alejarse de quienes supuestamente lo habían agredido.

Cuando los elementos del Departamento de Control de Accidentes llegaron al lugar, tanto el conductor como las personas que presuntamente participaron en la riña ya se habían retirado. Los oficiales realizaron recorridos por los alrededores, pero no consiguieron localizarlos.

Finalmente, el Volkswagen Golf fue asegurado y trasladado a un corralón, mientras que la presunta agresión y la persecución quedaron sin esclarecer. Corresponderá a las autoridades determinar cómo ocurrieron los hechos y si existen responsabilidades adicionales por los daños ocasionados a la infraestructura vial.