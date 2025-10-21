Detienen a joven lavacoches tras altercado en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un joven lavacoches terminó tras las rejas luego de protagonizar un escándalo en calles de la colonia Santa Isabel, donde fue denunciado por vecinos y automovilistas que lo acusaron de agredir verbalmente a quienes se negaban a darle trabajo.

El detenido fue identificado como Rodolfo Rafael Rodríguez Campos, de 25 años de edad, quien fue asegurado la tarde del martes por elementos de la Policía Municipal cuando se encontraba en la esquina de la calle Mar Mediterráneo y el bulevar Harold R. Pape, en evidente estado de alteración.

De acuerdo con el reporte policiaco, varios ciudadanos alertaron a las autoridades luego de que el individuo comenzara a insultar a conductores y transeúntes, mostrando una actitud agresiva que generó molestia y temor entre las personas del lugar.

Tras su llegada, los oficiales intentaron dialogar con el joven, pero este continuó con su conducta inapropiada, por lo que fue arrestado y se le explicó la falta administrativa en la que incurría. Posteriormente, fue trasladado al departamento de Control Legal de Detenidos, en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

Finalmente, Rodolfo Rafael quedó a disposición del juez calificador en turno, quien determinará la sanción correspondiente por alterar el orden público.