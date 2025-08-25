Brutal agresión a adulto mayor en colonia El Pueblo conmociona a la comunidad

Un adulto mayor que se encontraba tranquilamente frente al domicilio que habita sufrió una inexplicable y violenta agresión la tarde de este lunes en la colonia El Pueblo, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y a la Policía Municipal, quienes lograron detener al responsable.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, en la intersección de las calles Juárez y Jesús Muñoz, donde Manuel Castro Sánchez, de 72 años, permanecía sentado cuando de manera sorpresiva fue atacado por el hijo de su compañero, quien le abrió la frente con un fuerte golpe.

De acuerdo con la versión del propio afectado, el hijo de un hombre con quien trabajar reparando refrigeradores, identificado como Jesús Gerardo Briones Salinas, de 27 años, se le acercó y sin razón alguna lo golpeó brutalmente en la cabeza, haciéndolo caer al suelo de inmediato.

El adulto mayor, aturdido y ensangrentado, apenas alcanzó a pedir ayuda a los vecinos.

Fueron precisamente los colonos quienes intervinieron de inmediato para contener la situación, al tiempo que alertaron a los servicios de emergencia y a la Policía Municipal.

Paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de la Cruz (GUBC) acudieron rápidamente y, tras brindarle los primeros auxilios, trasladaron a Manuel Castro a un hospital, donde permaneció bajo observación médica.

Por su parte, el agresor fue detenido y trasladado a disposición del Ministerio Público bajo el cargo de lesiones dolosas y/o lo que resulte, donde deberá responder por el violento ataque.