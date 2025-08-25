Arresto por Consumo de Drogas en Vía Pública

Dos sujetos fueron detenidos la tarde de este lunes en la colonia Praderas del Sur luego de ser sorprendidos consumiendo drogas en plena vía pública.

Los sujetos, identificados como Alberto Israel Fernández Rodríguez, alias "Gordo", de 42 años, y Héctor Raúl Cazares Alba, de 43, fueron arrestados por oficiales de la Policía Municipal tras ser detectados en la avenida Mineros, donde, presuntamente, se drogaban.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, cuando oficiales de la unidad 221 realizaban un recorrido de vigilancia por la mencionada colonia.

Al circular por la avenida Mineros, los agentes se percataron de que los dos hombres se encontraban en actitud sospechosa y, al acercarse, confirmaron que estaban consumiendo sustancias prohibidas.

Ambos individuos intentaron evadir a las autoridades, pero fueron rápidamente detenidos. Durante la intervención, los oficiales procedieron con la revisión correspondiente y confirmaron que se encontraban bajo los efectos de drogas.

Tras la detención, ambos fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.