Detienen a cobradores violentos en Monclova: vecinos recuperan tranquilidad

MONCLOVA COAH.- La tensión y el miedo que durante semanas dominaron las calles de la colonia Lupita Murguía comenzaron a disminuir tras la captura de varios sujetos identificados como presuntos prestamistas y cobradores violentos, señalados por vecinos como responsables de una serie de ataques, amenazas y agresiones físicas contra familias endeudadas.

De acuerdo con testimonios de habitantes del sector, los detenidos operaban en grupo y acudían a los domicilios para exigir pagos bajo intimidaciones. Los señalados utilizaban palos, piedras y hasta machetes para presionar a quienes ya no podían cubrir las cantidades exigidas, las cuales aumentaban de manera descontrolada debido a intereses elevados.

Las denuncias comenzaron a acumularse luego de que diversas víctimas relataran que los préstamos iniciaban con cantidades mínimas, pero terminaban convirtiéndose en deudas prácticamente imposibles de liquidar. Una de las afectadas aseguró haber solicitado apenas dos mil pesos, sin embargo, con el paso del tiempo la cifra se disparó hasta alcanzar los 80 mil pesos.

Uno de los episodios más violentos ocurrió el pasado lunes en el cruce de las calles Juan Diego y San Juan Bautista, donde dos jóvenes fueron brutalmente atacados presuntamente por los cobradores.

Entre los lesionados se encontraba José Alfredo Oyuela Jiménez, de 20 años, quien sufrió un machetazo en la cabeza y una herida provocada por arma blanca en el brazo izquierdo. También resultó herido el menor Joseph Argenis, de 16 años, quien presentó probable fractura en el brazo derecho y lesiones en la barbilla.

Tras las detenciones, vecinos del sector manifestaron sentir mayor tranquilidad, aunque exigieron que las investigaciones continúen y se proceda legalmente contra todos los involucrados en los cobros violentos y las agresiones registradas en la colonia.