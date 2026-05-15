Monclova: Choque entre vehículos genera congestión vial

MONCLOVA, COAH. — Un descuido al volante bastó para provocar un accidente vial que dejó daños materiales de consideración la noche de ayer sobre una de las arterias más transitadas de la ciudad, luego de que una conductora no lograra conservar la distancia adecuada y terminara impactando por alcance a una camioneta en el cruce del bulevar Harold R. Pape y avenida Las Granjas.

El percance se registró cuando Jazmín Martínez circulaba a bordo de un automóvil Honda Civic color negro sobre el bulevar Pape, desplazándose por el carril con dirección al sur. Sin embargo, presuntamente la conductora no tomó las precauciones necesarias al manejar, situación que derivó en el accidente.

Fue al aproximarse al cruce con avenida Las Granjas cuando la mujer no alcanzó a frenar a tiempo y acabó impactándose en la parte posterior de una camioneta Toyota que circulaba delante de ella.

La unidad afectada era conducida por María Sierra, de 60 años de edad, vecina del sector sur de Monclova, quien continuaba su trayecto con normalidad cuando sintió el fuerte golpe proveniente del vehículo que circulaba detrás.

1 / 1 La camioneta Toyota presentó afectaciones en la parte posterior, aunque no se reportaron personas lesionadas. ❮❯

Tras el impacto, ambas unidades terminaron con daños visibles en la carrocería, principalmente en la parte frontal del Honda Civic y posterior de la camioneta, generando momentos de tensión entre los conductores que transitaban por la zona debido al congestionamiento vial que se originó por algunos minutos.

Afortunadamente, pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de rescate, quedando únicamente daños materiales valuados en varios miles de pesos.

Aunque autoridades municipales arribaron al lugar para tomar conocimiento del accidente y supervisar la situación, no fue necesaria una intervención formal, ya que representantes de las compañías aseguradoras de ambas conductoras se hicieron presentes para hacerse cargo del incidente.

Finalmente, las involucradas lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado a otras instancias legales.